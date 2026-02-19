Lamarque Cano aclara que reuniones en diferentes municipios son del movimiento de la Cuarta Transformación

Ciudad Obregón, Sonora.- En relación a las diferentes reuniones en las que ha participado en diferentes municipios del estado, el alcalde de Cajeme destacó que no se trata de una convocatoria que él realiza, sino del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, encuentros a los cuales lo invitan para que aporte sus puntos de vista respecto al nacimiento del movimiento que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"No es de Javier Lamarque la convocatoria, es de la Cuarta Transformación, es igualmente este proyecto político histórico que está arraigado ya en la conciencia y en la voluntad del pueblo de Sonora y por eso la gente responde de manera muy consciente y de manera muy participativa a este tipo de eventos", expresó.

Destacó que el sábado anterior se reunió con el diputado Jesús Tadeo Mendivil Valenzuela. Con él abordó diferentes temas relacionados con la problemática que se registra en el Valle del Mayo. Algunos de ellos también afectan a la región del Yaqui y que también le compete al municipio de Cajeme.

Lamarque Cano destacó que, en el marco de estos encuentros con simpatizantes del movimiento al que pertenece, manifestó que se trata de temas relacionados con la continuidad de la Cuarta Transformación.

Fuente: Tribuna del Yaqui