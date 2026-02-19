Lamarque y Durazo se reúnen y refuerzan coordinación en agenda estratégica para Cajeme

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 19 de febrero de 2026, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos prioritarios para el municipio.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas relacionados con el desarrollo urbano, seguridad pública e infraestructura, así como acciones conjuntas para fortalecer el bienestar de las familias cajemenses.

En reiteradas ocasiones, el presidente municipal ha destacado la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado para impulsar obras y programas que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población.

La reunión forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y atender de manera integral las necesidades del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui