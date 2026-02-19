Modernización carretera Hermosillo-Bahía de Kino impulsará turismo: OCV

Hermosillo, Sonora.- La modernización de la carretera que conecta Hermosillo con la costa de Bahía de Kino representa un proyecto estratégico para el desarrollo económico, logístico y turístico de la región, al mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de traslado y fortalecer la competitividad regional.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en Hermosillo, Francisco García Karam, manifestó que esta obra forma parte del plan estatal de infraestructura que busca dinamizar la movilidad y facilitar el flujo de visitantes, mercancías y servicios hacia los destinos turísticos del municipio.

"Como sector respaldamos al 100 por ciento ese proyecto, ya que consideramos responde a una demanda histórica de usuarios y prestadores de servicios, además de representar un impulso directo para el crecimiento de Bahía de Kino como destino turístico", afirmó.

Explicó que una mejor conectividad permitirá incrementar la afluencia de visitantes, lo que beneficiará a restaurantes, hoteles, guías turísticos y comercios locales, al generar un flujo más constante de actividad económica. Añadió que también facilitará la organización de viajes grupales, ya que el traslado de autobuses será más seguro y eficiente, permitiendo que los visitantes disfruten del destino y regresen el mismo día con mayor certidumbre.

El representante del sector turístico señaló que la obra puede sentar las bases para un crecimiento sostenido de la infraestructura en la zona, con la posibilidad de atraer nuevas inversiones en hoteles, restaurantes, salones de eventos y servicios complementarios, consolidando a Kino como un destino integral y competitivo.

Refuerzan vigilancia en carretera a Bahía de Kino por obras

El Departamento de Tránsito de Hermosillo dio a conocer que implementará recorridos especiales diurnos y nocturnos en la carretera 100, en el tramo hacia Bahía de Kino, con el objetivo de prevenir accidentes durante los trabajos de ampliación que se realizan en la zona.

El director de Tránsito, Sergio Valdez, exhortó a las y los conductores a reducir la velocidad, respetar los señalamientos y manejar con precaución en los tramos en construcción.

Explicó que las obras estarán señalizadas con conos durante el día y lámparas destellantes por la noche, además de la presencia constante de unidades de vigilancia durante todo el tiempo que duren esos trabajos entre Kino y Hermosillo.

Modernización carretera Hermosillo-Bahía de Kino impulsará turismo: OCV

Fuente: Tribuna del Yaqui