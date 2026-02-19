Mujeres empresarias en Ciudad Obregón generan hasta 15 empleos con sus emprendimientos

Ciudad Obregón, Sonora.- Entre diez y quince empleos en promedio genera cada mujer que logra instalar una empresa con alguno de los emprendimientos al llegar a las filas de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) Ciudad Obregón.

Clarissa Flores Chong, presidenta de esa asociación en la localidad, asegura que son 60 socias las que actualmente producen cientos de fuentes de empleo en distintos giros.

Somos mujeres muy inquietas que tenemos como prioridad formar nuestro propio patrimonio, consolidarlo para nosotras y para nuestras familias; queremos hacer las cosas bien y por eso buscamos la formalidad", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui