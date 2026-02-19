Octavio Almada reitera que oficinas de Bienestar Sonora brindan atención permanente todo el año

Hermosillo, Sonora.- Para brindar atención permanente, cercana y eficiente a las y los beneficiarios, durante todo el año, las oficinas de Bienestar en Sonora estarán disponibles para la realización de trámites y actualización de datos relacionados con los programas sociales, informó Octavio Almada Palafox.

El delegado de los Programas de Bienestar en Sonora reiteró que las personas beneficiarias pueden acudir en cualquier momento del año para realizar movimientos como el alta o baja de auxiliares, así como para notificar cualquier cambio en su información personal, especialmente modificaciones de domicilio, con el objetivo de mantener actualizados los padrones y garantizar una atención adecuada.

"El llamado es muy claro: todas y todos los beneficiarios pueden acudir a nuestras oficinas durante todo el año 2026 para realizar sus trámites de manera normal. Si necesitan dar de alta o de baja a un auxiliar, o si han tenido algún cambio de domicilio, es muy importante que lo informen.

"En la Delegación Sonora trabajamos todos los días con responsabilidad y cercanía, siguiendo la visión de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de mantener un gobierno humanista, cercano al pueblo y que garantice que los Programas para el Bienestar lleguen de manera directa y sin intermediarios", expresó.

El delegado de Bienestar en Sonora dijo que la actualización oportuna de datos facilita una comunicación más efectiva con las y los derechohabientes.

Las Pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar continúan con su periodo de incorporación hasta el domingo 22 de febrero.



