SEC Sonora consolida certeza jurídica, inclusión, bienestar universitario y cultura del agua en escuelas de Cananea

Cananea, Sonora.- Con programas y estrategias que fortalecen la formación integral del alumnado, desde educación básica hasta el nivel superior, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en Sonora, consolida la transformación del sistema educativo en Cananea.

Durante una gira de trabajo por el municipio minero, Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, recibió las escrituras de propiedad del terreno donde se ubican diversos planteles, lo que representa un paso trascendental para el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y la consolidación de proyectos a futuro.

Acompañados de la comunidad escolar de la primaria 'Leona Vicario', una de las escuelas beneficiadas con la entrega de escrituras, Gámez Gamboa y la alcaldesa Esmeralda González Tapia pusieron en marcha el programa 'Guardianes del Agua', el cual busca concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del cuidado del vital líquido.

uD83DuDFE0 El @gobiernosonora, a través de la @SECSonora, consolida la transformación del sistema educativo en #Cananea. uD83DuDCDA?uD83DuDCA7



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/VjfFyhn2s6 pic.twitter.com/SQzGwhAVtH — SEC Sonora (@SECSonora) February 19, 2026

El secretario de Educación también supervisó el inicio de los trabajos de la 'Estrategia Estatal de Comunidades Escolares Inclusivas en Sonora' (Proyecto Camaleón), la cual permitirá identificar y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, como parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo de garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

En dicha capacitación, con duración de tres días, participan docentes, supervisoras y supervisores, directivos, personal de apoyo y 90 agentes educativos de Cananea y Naco, quienes fortalecerán sus competencias profesionales para construir comunidades escolares más justas, accesibles y humanas.

En el Instituto Tecnológico Superior de Cananea (Itescan), constató los resultados de la implementación del Programa Bienestar Universitario, el cual ofrece una red de apoyo que acompaña a las y los estudiantes durante toda su trayectoria universitaria, atendiendo las dimensiones emocional, social, académica, física y cultural.

Como parte de la agenda, también inauguró nuevas instalaciones educativas en beneficio de la comunidad universitaria y visitó el taller de electromecánica y el taller de metalurgia, en donde se realiza el proceso de lixiviación.

uD83DuDFE0 En @TecNM_Cananea se realizó un recorrido por sus instalaciones, reafirmando el compromiso con una educación de calidad y el fortalecimiento académico. uD83CuDFEB? pic.twitter.com/2dye7EFg8d — SEC Sonora (@SECSonora) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui