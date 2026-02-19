Secretaría del Trabajo ofrece más de 430 vacantes de empleo en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Secretaría del Trabajo en el gobierno del estado de Sonora, en coordinación con el Ayuntamiento de Navojoa, realizó la Feria del Empleo 2026, donde se ofrecieron más de 430 vacantes.

Luis Enrique Cantú Félix, secretario de Desarrollo Económico Municipal, destacó que en Navojoa se fortalece como prioridad el empleo formal mediante una colaboración real, en la que el gobierno actúa como facilitador y articulador, mientras que el sector empresarial refrenda su confianza participando activamente y las instituciones educativas alinean la formación de talento con las necesidades productivas.

Cada vacante representa ingreso, estabilidad y crecimiento para un hogar; cada contratación fortalece la economía local y cada empresa que participa confirma que Navojoa tiene talento y potencial", indicó.

Las autoridades invitaron a quienes no pudieron asistir a la Feria, a visitar las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE), donde podrán conocer las vacantes de empleo que aún siguen disponibles.

Fuente: Tribuna del Yaqui