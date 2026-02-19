Servicio de recolección de basura en Navojoa tiene nuevas unidades; suman 14 camiones

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa hizo la entrega oficial de cuatro camiones recolectores de basura a la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana, con los cuales se buscará atender uno de los principales reclamos de la ciudadanía, como lo es el rezago en el servicio de recolección de basura.

La entrega de los vehículos se realizó en la colonia Sonora, donde los trabajadores recibieron las nuevas unidades de trabajo para reforzar su parque vehicular, una acción que no se realizaba desde el año 2019.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, detalló que la entrega de los cuatro camiones forma parte de una flotilla de 12 recolectores que se adquirirán próximamente para la cobertura logística eficiente en la cabecera municipal y en las comunidades rurales, para así lograr una mayor regularidad en las rutas semanales.

Se entregaron cuatro hoy y ya se había entregado uno hace casi un mes. Estos son más grandes, son de 26 yardas, los cuales visitarán las comunidades rurales y poder ir a donde nunca se ha ido a recoger basura… Estamos pensando en las 78 colonias y las 104 comunidades para darle atención a toda la ciudadanía", afirmó.

Elías Retes precisó que con estas nuevas unidades se buscará atender en mayor medida a las comunidades rurales, donde existe un mayor rezago del servicio, lo cual provoca que los habitantes de dicho sector acostumbren quemar las bolsas de basura al aire libre o incluso formar múltiples basureros clandestinos, afectando el ecosistema y dañando la imagen pública de sus comunidades.

Hay gente que apoya y ayuda, pero no se daba el trabajo y la recolección que quisiéramos que se le diera a la ciudadanía, un servicio digno dos veces a la semana; por lo que ahora, hasta en la comunidad más olvidada, ahí van a estar", puntualizó.

Por su parte, Mario Alberto Ramírez Modesto informó que, con esta nueva incorporación, la Secretaría de Servicios Públicos contará con 14 unidades, cinco de ellas completamente nuevas, lo cual representará una mejor operatividad, ya que no tendrán que salir de ruta por algún desperfecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui