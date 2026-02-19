Sonora conmemora con ceremonia el 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano; Durazo encabeza evento

Hermosillo, Sonora.- Este 19 de febrero de 2026, en la Cuarta Zona Militar de Hermosillo, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa encabezada por el gobernador Alfonso Durazo; dicho evento reunió a autoridades civiles y militares, reconociendo su papel histórico, así como también destacando el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad y el bienestar de la población, en el marco del 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano.

La ceremonia dio inicio con la llegada de las autoridades invitadas; por consiguiente, el comandante interino de la Cuarta Zona Militar continuó con unas palabras alusivas, resaltando el honor, la lealtad y el espíritu de servicio que distinguen a los integrantes del instituto armado, así como su participación permanente en acciones de apoyo a la sociedad en situaciones de emergencia y desarrollo nacional.

Sonora conmemora con ceremonia el '113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano'

Al terminar el honorable discurso del comandante, se ofreció un desayuno de convivencia, con el propósito de fortalecer los lazos de cercanía entre autoridades y personal militar. Después, como parte central del evento, se llevó a cabo la entrega de obsequios y reconocimientos al personal destacado en operaciones, en conmemoración a su desempeño, disciplina y vocación del servicio.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, durante el acto, expresó un mensaje significativo en el que reconoció la gran labor del ejército, haciendo hincapié en que es una institución fundamental para el bienestar del país, siendo una aliada permanente de la sociedad, destacando su contribución en tareas de seguridad, auxilio a la población y construcción de la paz.

"Un respaldo familiar en el cumplimiento de una responsabilidad, de una tarea tan delicada como la que tienen encomendada las y los integrantes del Ejército, hace la diferencia. Expresar mi reconocimiento por la formación de todas y todos los integrantes de nuestro Ejército, su compromiso con el país, con la Constitución, sus valores, su sentido del deber inspiran al ámbito civil para que cuando tengamos una responsabilidad, cumplamos con ella como lo hacen las y los integrantes de nuestro Ejército nacional", subrayó el gobernador Alfonso Durazo.

En el transcurso de la ceremonia, se estuvieron proyectando en pantalla imágenes que mostraron diversas actividades que realiza el personal militar con el fin de servir a la ciudadanía, reflejando su cercanía con el pueblo y su compromiso con México. Finalmente, se concluyó el evento con la entonación del 'Himno Nacional Mexicano' y la despedida de las autoridades, en un ambiente de orgullo institucional y reconocimiento al valor de quienes integran las filas del Ejército Mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui