Talento Unisierra: Estudiante sonorense confirma presencia de compuesto clave en el guamúchil para tratar la diabetes

Moctezuma, Sonora.- Phoebe Anadalay González Márquez, egresada de la Universidad de la Sierra (Unisierra), logró comprobar la presencia de compuestos orgánicos que son claves para tratar la diabetes en un fruto que pertenece a la familia de las leguminosas mediante el proyecto de estadía profesional 'Búsqueda de inositol y pinitol en el fruto de guamúchil blanco (Pithecellobium dulce)'.

La investigación fue realizada bajo la supervisión y la guía del profesor investigador Hugo E. Ramírez Guerra, de la Ingeniería en Tecnología de Alimentos de la Universidad Estatal de Sonora (UES). Andalay González no solo hizo un importante hallazgo como parte de un esfuerzo por validar científicamente el uso tradicional de recursos regionales sonorenses, sino que también obtuvo el grado de licenciada en Biología.

Talento Unisierra: Estudiante confirma compuesto clave en el guamúchil para tratar la diabetes

El objetivo principal del estudio fue determinar si este fruto contiene pinitol e inositol, que son compuestos orgánicos que poseen mecanismos de acción similares a los de la insulina con el fin de regular la glucosa. Como resultado, se confirmó la presencia de inositol en el fruto y se estimó que una porción de 30 gramos de guamúchil fresco maduro puede aportar entre 143 y 191 miligramos de este compuesto bioactivo.

Este gran descubrimiento sugiere que su consumo, tanto fresco como cocido, podría constituir una fuente natural de inositol con potencial nutracéutico, particularmente para personas con diabetes mellitus tipo dos. El guamúchil blanco es un árbol nativo de la región cuyo fruto ha sido utilizado tradicionalmente por sus beneficios asociados a la salud, especialmente por su posible efecto en el control de la glucosa en sangre.

La UES y la Unisierra, con este proyecto, refuerzan su gran compromiso con la investigación aplicada en recursos regionales, el impulso de soluciones orientadas al bienestar, la formación científica de los jóvenes profesionistas y la salud de la población; esta acción refuerza la posibilidad de incorporar el guamúchil en la dieta de pacientes diabéticos para mejorar su calidad de vida a través del aprovechamiento sustentable de la flora local.

Talento Unisierra: Estudiante confirma compuesto clave en el guamúchil para tratar la diabetes

Fuente: Tribuna del Yaqui