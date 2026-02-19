¡Vacúnate y protégete! Gobierno de Cajeme invita a la 'Jornada Masiva de Vacunación'

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayuntamiento de Cajeme, a través de diversas dependencias que integran el Comité Interinstitucional, hace un llamado a la población, invitándolos a participar en la 'Jornada Masiva de Vacunación', con el propósito de prevenir enfermedades como el sarampión y fortalecer los esquemas de vacunación en las y los cajemenses; se llevará a cabo este sábado 21 y domingo 22 de febrero del 2026, con módulos instalados en distintos puntos de la zona urbana y rural de la localidad.

El director de Salud Municipal, Jesús María Espinoza Castillo, en representación del presidente Javier Lamarque, informó que esta jornada forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno de Cajeme en coordinación con el Distrito de Salud 4, IMSS, IMSS-Bienestar, Issste, Isssteson, Secretaría de Salud Pública del Estado y la dirección de Salud Municipal.

"La Jornada Masiva de Vacunación es realizada por el Comité Interinstitucional que preside Javier Lamarque; estas acciones se realizan con el fin de prevenir, dentro de las pocas enfermedades que se pueden prevenir; se encuentran las que tienen la opción de una vacunación; en este caso, el sarampión es una de ellas. Como bien saben, es un tema conocido en México y necesitamos de toda la aportación de la gente para que nos ayuden a vacunarse y también revisando sus demás esquemas de vacunación", destacó Espinoza Castillo.

Módulos del día sábado 21 de febrero de 8:00 a 14:00 horas

Centro de Salud Obregón Centro (Drive Thru)

Ley Jalisco

Centro de Salud Urbano Obregón Sur

Plaza Tutuli

Brigada (Huatabampo y bordo del canal 634, Col. Morelos)

Clínica Hospital ISSSTE

Abarrey Urbi Villa

Atotonilco (Casa de Salud)

Pueblo Yaqui (Comisaría)

Campo 5 (Centro de Salud)

Marte R. Gómez y Tobarito (Secundaria Técnica 22)

Campo 60 (Plaza Comunitaria)

Campo 77 (Escuela)

Campo 30 en Casa Ejidal y en el Centro de Salud Norte

Módulos del día sábado 21 y domingo 22 de febrero de 8:00 hasta las 20:00 horas

Walmart Norte

Soriana de la calle 200

UMF 66 y UMF 1

Tianguis situado a la altura del Teatro del ITSON.

Plaza Sendero

Policlínica ISSSTESON

Para concluir, Jesús Espinoza reiteró el llamado urgente hacia las madres, padres de familia, jóvenes y adultos mayores a acudir al módulo más cercano y aprovechar esta oportunidad gratuita de proteger su salud, ya que las vacunas son una de las herramientas de salud pública más eficaces, y está comprobado que salvan millones de vidas en todo el mundo cada año.

