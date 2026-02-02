Alerta en Nogales: Reportan flujo vehicular lento en el recinto fiscal; autoridades piden paciencia

Nogales, Sonora.- Este lunes 2 de febrero de 2026 se está reportando flujo vehicular lento en el recinto fiscal de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Esto, según se reporta, deriva de las fallas registradas en el sistema de aduana; aquí todos los detalles y la información de las autoridades.

Por lo que la circulación vehicular en el recinto fiscal de Nogales, ubicado sobre la carretera México 15, avanza de manera paulatina, aunque el flujo continúa siendo lento, por lo que se solicita paciencia a las y los conductores que tienen como destino la Unión Americana.

"La circulación ya comenzó a fluir poco a poco; sin embargo, el avance sigue siendo lento, por lo que pedimos a la ciudadanía mantener la calma, respetar la vía de rotación y atender las indicaciones del personal en el lugar", señaló Julia Guadalupe Ochoa, titular de Protección Civil Municipal de Nogales.

Ochoa agregó que salirse de la vía establecida o circular en sentido contrario puede provocar accidentes y retrasos mayores, por lo que reiteró el llamado a conducir con responsabilidad, evitar maniobras riesgosas y, en la medida de lo posible, considerar tiempos de traslado más amplios.

Además, mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Nogales señaló: "Se informa a la ciudadanía que se presenta congestionamiento vehicular en el Recinto Fiscal de Nogales, sobre la carretera México 15, debido a fallas en el sistema de aduana. Se solicita no salirse de la vía de rotación ni circular en sentido contrario, ya que estas acciones pueden provocar accidentes. Atienda los señalamientos y las indicaciones del personal en el lugar y, de ser posible, utilice rutas alternas".

Las autoridades municipales se mantienen en coordinación y monitoreo permanente de la zona, priorizando la seguridad vial y la integridad de las personas, y continuarán informando sobre cualquier actualización relevante.

Fuente: Tribuna del Yaqui