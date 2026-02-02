Clima en Sonora: Conagua advierte de cielos parcialmente nublados y ¿lluvias este lunes 2 de febrero?

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este lunes 2 de febrero del 2026. Según el pronóstico, viene un día con cielos parcialmente nublados y clima frío, ¿acaso febrero comenzará con fuertes lluvias?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy se esperan cielos medio nublado durante el día y sin lluvia en toda la región de Sonora, reportando que por la mañana, el ambiente será de frío a fresco, así como ambiente muy frío a gélido con heladas en sierras de Sonora, mientras que durante la tarde, el ambiente será cálido en Sinaloa y templado en Sonora.

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 6 a 12 grados durante el día y máximos de los 23 a 27 grados a lo largo de la tarde, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad.

uD83DuDEA9uD83CuDF0AEn entidades del noreste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Rachas fuertes de #viento de hasta 60 km/h, durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/I5dXAk8sIc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 2, 2026

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 10 a 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 30 a 40 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui