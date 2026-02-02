Clínica del Issste en Navojoa realiza primer servicio de hemodiálisis; don Víctor es el primero en recibirlo

Navojoa, Sonora.- Don Víctor, de 77 años de edad, fue el primer derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Navojoa en beneficiarse con el nuevo servicio de hemodiálisis, lo cual era una de las principales demandas por parte de la derechohabiencia.

Luis Alberto Mata Martínez, director de la clínica, mencionó que Víctor fue el primer candidato elegido para recibir este servicio debido a su condición estable y a que cumplió las medidas y las indicaciones del personal médico.

Este paciente está muy contento, muy agradecido con nosotros. Para brindarle la atención, lo conectamos a la máquina con la ayuda de la jefa de enfermeras, con la enfermera que venía por parte del proveedor y que nos dio la capacitación, y en presencia de nuestro nefrólogo. Entonces se hizo una hemodiálisis segura y con todas las medidas que se pudieran tener y nos fue muy bien", puntualizó.

La clínica del Issste en Navojoa recibió, una máquina convencional y tres de hemodiafiltración, las cuales son equipos avanzados de reemplazo renal que combinan difusión y convección para depurar la sangre en pacientes, lo que permite eliminar un mayor rango de toxinas.

Fuente: Tribuna del Yaqui