CTM en Sonora advierte problema social por falta de guarderías; "pone en riesgo el empleo de madres"

Hermosillo, Sonora.- El cierre paulatino de guarderías en Sonora ya genera un problema social y laboral que afecta directamente a miles de familias trabajadoras, advirtió la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al urgir a las autoridades federales a acelerar la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

El dirigente estatal de la CTM, Javier Villarreal Gámez, explicó que estos centros están planteados para sustituir el esquema tradicional de guarderías; sin embargo, en la entidad aún no inicia su construcción, pese a que la demanda es creciente. #En los últimos años Sonora pasó de contar con cerca de 80 guarderías a únicamente 53, lo que representa una reducción cercana a la mitad de la capacidad disponible#, detalló.

Señaló que el nuevo modelo de CECI contempla una atención integral para niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los tres o cuatro años de edad, con servicios educativos, médicos, alimentarios y de seguridad, por lo que consideró indispensable que su desarrollo comience este mismo año.

De acuerdo con información federal, dijo que cada CECI se proyecta como un centro único por ciudad, con capacidad aproximada para 500 menores, cifra que calificó como insuficiente para un estado como Sonora. "Aqui en Sonora hay miles de madres y padres trabajadores que requieren este servicio de manera cotidiana, por ello su urgencia", aseguró.

Por último, el líder sindical subrayó que el impacto ha sido mayor en los gremios que representa, ya que alrededor del 99 por ciento de las mujeres que laboran en empresas afiliadas a la CTM son madres de familia y dependen de una guardería para cumplir con sus jornadas laborales.

Fuente: Tribuna del Yaqui