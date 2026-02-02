¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Sonora

Estudiantes de la Unison se certifican en semiconductores; termina programa de semiconductores E3

La Universidad de Sonora realizó la ceremonia de clausura del programa de idioma de inglés técnico E3: English, Ethics and Employability for Semiconductores

Estudiantes de la Unison se certifican en semiconductores; termina programa de semiconductores E3
Estudiantes de la Unison se certifican en semiconductores; termina programa de semiconductores E3 Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- Con la presencia del cónsul general de los Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, se realizó la ceremonia de clausura de los estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) que concluyeron con el programa de semiconductores E3: English, Ethics and Employability for Semiconductors.

La rectora Dena María Camarena Gómez y el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, encabezaron la ceremonia y coincidieron en la relevancia del programa para atender las demandas actuales del sector tecnológico.

Durante su intervención, la rectora afirmó que el programa E3 responde a una visión de desarrollo regional con alcance binacional y refleja el compromiso institucional con la formación de profesionistas altamente capacitados.

Por su parte, el cónsul estadounidense subrayó que este programa representa más que un logro académico, al preparar a las y los estudiantes para integrarse de manera competitiva a una industria global en crecimiento. Hoster reconoció el trabajo del personal docente y de los equipos académicos que hicieron posible el curso de 100 horas de formación.

Estudiantes de la Unison se certifican en semiconductores; termina programa de semiconductores E3
Estudiantes de la Unison se certifican en semiconductores; termina programa de semiconductores E3

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.