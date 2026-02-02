Hermosillo, Sonora.- Con la presencia del cónsul general de los Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, se realizó la ceremonia de clausura de los estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) que concluyeron con el programa de semiconductores E3: English, Ethics and Employability for Semiconductors.

La rectora Dena María Camarena Gómez y el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, encabezaron la ceremonia y coincidieron en la relevancia del programa para atender las demandas actuales del sector tecnológico.

Durante su intervención, la rectora afirmó que el programa E3 responde a una visión de desarrollo regional con alcance binacional y refleja el compromiso institucional con la formación de profesionistas altamente capacitados.

Por su parte, el cónsul estadounidense subrayó que este programa representa más que un logro académico, al preparar a las y los estudiantes para integrarse de manera competitiva a una industria global en crecimiento. Hoster reconoció el trabajo del personal docente y de los equipos académicos que hicieron posible el curso de 100 horas de formación.

Estudiantes de la Unison se certifican en semiconductores; termina programa de semiconductores E3

Fuente: Tribuna del Yaqui