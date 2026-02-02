Estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo trabajarán en el desarrollo de un auto eléctrico

Hermosillo, Sonora.- Estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) trabajarán en el desarrollo del primer auto eléctrico Beyond a ensamblarse en Sonora, afirmó su director, Rogelio Noriega Vargas.

Dijo que se tiene una vinculación estrecha para que los estudiantes, maestras, maestros e investigadores puedan involucrarse y generen ideas en los ámbitos de diseño, fabricación y ensamblaje del primer carro eléctrico que se estará fabricando en Sonora.

Para nosotros es muy importante la vinculación, porque hicimos una estrategia para traernos la industria, en este caso, que esta empresa llegara a nuestra institución para que nuestros estudiantes no vayan a una empresa a hacer sus residencias profesionales y su formación dual".

Dijo que en el proyecto del desarrollo de Beyond participarán estudiantes de ingeniería en mecatrónica, sistemas computacionales, industrial y de otras ciencias exactas para que la empresa cuente con mano de obra certificada y calificada.

Para el Instituto Tecnológico de Hermosillo el acercar a los jóvenes a la industria, indicó Rogelio Noriega Vargas, es una satisfacción para que puedan formarse como profesionistas. "Yo creo que para nosotros es muy importante que todos los conocimientos que adquieran en las aulas, los hagan y los desarrollen ahí en este vehículo eléctrico, ya que desarrollo mucho con el diseño, con las impresoras de tercera dimensión".

Auto Beyond

El proyecto Beyond Movilidad Compartida (BMC), desarrollado por Beyond Borders Automotive México en Sonora, busca crear el primer vehículo eléctrico 100 por ciento mexicano, con una inversión de 115 millones de dólares. Esta iniciativa, apoyada por el gobierno estatal, contempla la creación de un prototipo funcional y una producción inicial.

