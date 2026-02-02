Festival Alfonso Ortiz Tirado 2026 deja derrama económica de 184 millones de pesos en Álamos

Álamos, Sonora.- Una vez concluida la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), el Ayuntamiento de Álamos, junto al Instituto Sonorense de Cultura (ISC), realizó el 'corte de caja', y se anunció una derrama económica histórica superior a los 184 millones 887 mil 751 pesos.

Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora del ISC, informó que en esta edición se recibió la visita de 115 mil 462 asistentes contabilizados, superando la asistencia del Festival del año pasado, donde se registró la visita de 105 mil personas.

Las autoridades precisaron que, con estos resultados, el FAOT consolida su vocación como uno de los encuentros culturales más importantes del noroeste del país y como un motor clave para la proyección turística y cultural de Álamos. De igual manera, se invitó a la población a estar atentos a los próximos festivales culturales que habrá en Álamos durante este 2026.

Por su parte, el presidente municipal, Samuel Borbón Lara, informó que gracias a la colaboración de los tres niveles de gobierno en cuestión de seguridad, así como del buen comportamiento de los asistentes, se logró un 'saldo blanco'.

