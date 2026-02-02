¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Itama

Itama abre convocatoria para guías técnicos en San Luis Río Colorado y Hermosillo

El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) abrió convocatoria en Hermosillo y San Luis Río Colorado

Itama abre convocatoria para guías técnicos en San Luis Río Colorado y Hermosillo
Buscan a mujeres y hombres interesados en desarrollarse como guías técnicos de la institución Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) abrió su convocatoria para los interesados en desarrollarse como guías técnicos de la institución y crecer profesionalmente.

Las vacantes son para los centros de tratamiento y aplicación de medidas de Hermosillo y el de San Luis Río Colorado, con oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional.

Los requisitos son sexo indistinto, tener entre 28 y 55 años de edad, estado civil indistinto, contar con certificado de preparatoria, no contar con antecedentes penales y tener la cartilla militar liberada (en el caso de los hombres).

Se ofrece aguinaldo más bonos, vacaciones, servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), seguro de vida y uniformes de la corporación. Los interesados pueden llamar al teléfono en Hermosillo 662 217 26 27 y en San Luis Río Colorado 653 517 3139.

También, en Hermosillo se puede dejar la solicitud de empleo elaborada, en la dirección de calle Irineo Michel, con número 22 en la colonia Las Palmas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.