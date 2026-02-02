Itama abre convocatoria para guías técnicos en San Luis Río Colorado y Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) abrió su convocatoria para los interesados en desarrollarse como guías técnicos de la institución y crecer profesionalmente.

Las vacantes son para los centros de tratamiento y aplicación de medidas de Hermosillo y el de San Luis Río Colorado, con oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional.

Los requisitos son sexo indistinto, tener entre 28 y 55 años de edad, estado civil indistinto, contar con certificado de preparatoria, no contar con antecedentes penales y tener la cartilla militar liberada (en el caso de los hombres).

Se ofrece aguinaldo más bonos, vacaciones, servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), seguro de vida y uniformes de la corporación. Los interesados pueden llamar al teléfono en Hermosillo 662 217 26 27 y en San Luis Río Colorado 653 517 3139.

También, en Hermosillo se puede dejar la solicitud de empleo elaborada, en la dirección de calle Irineo Michel, con número 22 en la colonia Las Palmas.

Fuente: Tribuna del Yaqui