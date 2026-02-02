Karla Córdova celebra anuncio de expansión del Puerto de Guaymas hecho por Claudia Sheinbaum

Guaymas, Sonora.- El proyecto de modernización y expansión del puerto que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita a esta ciudad el domingo 1 de febrero de 2026, catapulta a Guaymas a las "grandes ligas" en materia de inversión, manifestó la alcaldesa Karla Córdova González.

La presidenta municipal sostuvo que esta histórica inversión de 131 mil millones de pesos, nunca antes vista para Guaymas, traerá consigo la generación de miles de empleos que tanto se necesitan, y sin lugar a dudas moverá la economía local.

Destacó que este proyecto traerá desarrollo, competitividad y esos empleos que colocarán a Guaymas a otro nivel, y será la punta de lanza para un mayor impulso del estado. "Y si a eso le sumamos el proyecto del museo subacuático que el Gobierno del Estado, coordinadamente con el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, viene impulsando fuertemente en San Carlos, vemos que los beneficios para nuestro municipio son aún mayores", enfatizó.

Expuso que la consolidación del sistema arrecifal artificial con el hundimiento del buque 'Cabo Corrientes' (ya fuera de servicio) viene a ser un proyecto que impulsa la conservación marina, la investigación científica y el turismo responsable. La alcaldesa se dijo sorprendida, pero más contenta por el anuncio hecho por la presidenta Sheinbaum para la modernización y expansión del puerto, "viene a ser la joya de la corona en cuanto a inversión se refiere en Guaymas".

"Seguimos avanzando con el firme y decidido apoyo del Gobierno de México y el Gobierno del Estado, trabajando unidos por un Guaymas con más oportunidades y bienestar para todas y todos", externó.

De la mano del Gobierno Federal y distintos grupos empresariales invertiremos 130 mil millones de pesos para continuar la transformación del Puerto de Guaymas.



Con esto abrimos un nuevo capítulo de desarrollo, oportunidades y bienestar para Sonora. #SonoraSeTransforma… pic.twitter.com/JmmynzcHpy — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui