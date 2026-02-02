Pago de pensiones compromete los recursos del Ayuntamiento de Navojoa; al año se gastan 120 mdp

Navojoa, Sonora.- La baja cultura de pago, así como el elevado gasto corriente, mantiene apretadas las finanzas municipales en el Ayuntamiento de Navojoa; tal es el caso del pago de jubilaciones, el cual absorbe el 44 por ciento de su presupuesto mensual, recursos que pudieran destinarse a mejorar los servicios públicos.

De acuerdo a los informes de Tesorería Municipal, el pago de jubilaciones a cuenta del Ayuntamiento asciende a poco más de 10 millones de pesos (mdp) mensuales; sin embargo, el municipio recibe solo 23 mdp al mes en participaciones federales, lo cual complica la operatividad de la ciudad.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, mencionó que el Ayuntamiento destina al año más de 120 mdp al pago de jubilaciones, cuando en realidad este recurso debería pagarlo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

¿Por qué no alcanza el dinero aquí en el municipio? ya lo he dicho otras veces, se jubilaron a 455 personas sin tener un fondo de ahorro para la pensión… Se destinan más de 10 mdp mensuales nada más para ellos, cuando se debieron haber pensionado en el Isssteson porque ese es su servicio de seguridad social", indicó.

Por ello las autoridades hicieron un llamado a la población a mejorar su cultura de pago, debido a que se estima que sólo el 50 por ciento de los usuarios paga a tiempo su recibo del agua, así como el pago anual del predial.

Nosotros recibimos de participaciones alrededor de 23 mdp mensuales nada más, por eso es importante que la sociedad sea consciente y tenga cultura de pago… ¿Pero cómo le hacemos si nada más el 50 por ciento paga? y el dinero se va en esas irresponsabilidades del pasado", aseguró.

Elías Retes puntualizó que poco se puede hacer para reducir este gasto, ya que al tratarse de personas de la tercera edad se decidió por humanidad respetar lo que se acordó en el pasado; sin embargo, expresó que se trabaja para que las futuras jubilaciones corran a cuenta del Isssteson y no afectar más las finanzas municipales.

Fuente: Tribuna del Yaqui