Reordenamiento del centro de Ciudad Obregón podría concretarse este año, confían vendedores ambulantes

Ciudad Obregón, Sonora.- El líder de la organización que agrupa a los vendedores ambulantes del primer cuadro de Ciudad Obregón, Manuel Montaño Gutiérrez, dio a conocer que no se descarta que para el presente año se puedan registrar avances en lo que respecta al reordenamiento del área comercial de la localidad.

"Estamos en espera de que la autoridad municipal nos invite a participar, a platicar como lo hemos venido haciendo. Hay por ahí unos proyectos prometedores que ya nos han adelantado y que creo yo que vamos a aterrizar algo este año", manifestó.

Destacó que quienes integran dicha organización esperan que pronto pueda llevarse a cabo una reunión con autoridades municipales y representantes de distintos organismos, con el propósito de dar seguimiento a esta iniciativa orientada a mejorar la imagen urbana y la funcionalidad del primer cuadro del centro comercial.

Montaño Gutiérrez explicó que los vendedores ambulantes han presentado diversas propuestas enfocadas en el ordenamiento y la dignificación de los espacios de trabajo, subrayando que la ejecución del proyecto requiere inversión por parte del Ayuntamiento para realizar acciones como rehabilitación de calles, limpieza y trabajos de pintura.

Lo más interesante es lo del Ayuntamiento en el sentido de que, acuérdate de que esto es una inversión de dinero, entonces, es el Ayuntamiento el que en su momento va a tener que entrarle, arreglar las calles, a poner a limpiar, a pintar, etcétera", externó el líder de los ambulantes.

Finalmente, comentó que entre las principales propuestas del sector que representa, se contempla la unificación del diseño de los puestos ambulantes, lo que permitiría ofrecer una imagen más ordenada y atractiva para los consumidores, además de contribuir al fortalecimiento de la actividad económica en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui