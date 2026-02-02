SEC Sonora PROHÍBE USO recreativo de CELULARES en primarias y secundarias; así APLICA la nueva MEDIDA

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 31 de enero de 2026, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora anunció una fuerte medida para frenar el uso del dispositivo celular en las aulas de educación básica del estado. Mediante un comunicado, se prohibió el uso recreativo de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las escuelas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Escolar vigente. Sigue leyendo para conocer a detalle cómo aplica.

Según lo indicado por la dependencia, se exhortó a madres y padres de familia, estudiantes, personal docente y directivo a consultar el Reglamento Escolar en su portal oficial, a fin de conocer a detalle las disposiciones sobre el uso responsable de la tecnología dentro de los planteles. A través de redes sociales, la SEC recordó que "la educación se construye entre todas y todos" e invitó a la comunidad escolar a revisar la normativa para fortalecer la participación democrática, la excelencia educativa y la mejora continua en cada escuela.

La SEC Sonora informó sobre la prohibición del uso recreativo de celulares en primarias y secundarias

¿Cómo aplica la nueva medida de la SEC?

El uso del celular solo con fines educativos: De acuerdo con el Reglamento Escolar, el alumnado sí puede utilizar tecnologías de la información y la comunicación, pero únicamente con fines pedagógicos y didácticos, de manera responsable y conforme a la normatividad vigente en materia de prevención de la violencia escolar. Asimismo, se establece como deber de las y los estudiantes usar los dispositivos electrónicos respetando las reglas de cada centro escolar, siempre con la autorización y supervisión del personal docente.

Además, el documento señala que las personas titulares de las direcciones escolares deberán coordinar el uso formativo de las tecnologías de la información y comunicación dentro de la comunidad educativa, además de establecer mecanismos para el uso adecuado de los teléfonos celulares en los planteles. Por su parte, el personal docente tiene la responsabilidad de aprovechar íntegramente la jornada escolar, evitando interrupciones como el uso indebido de celulares, redes sociales u otras actividades que resten tiempo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Reglamento también indica que las y los docentes deberán abstenerse de obtener, divulgar o difundir imágenes, información o datos personales de alumnas y alumnos, en apego a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. La SEC reiteró que la aplicación de estas disposiciones busca reducir distracciones en el aula y fomentar un uso responsable de la tecnología, en beneficio del aprendizaje y la convivencia escolar.

Fuente: Tribuna del Yaqui