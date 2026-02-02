Secretaría de Salud en Sonora llama a vacunarse contra enfermedades respiratorias

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) exhortó a la población a aplicarse la vacuna contra enfermedades respiratorias lo antes posible, ya que la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025–2026 concluirá el próximo 3 de abril.

Como parte de esta estrategia preventiva, la SSP instaló puntos de vacunación en distintas regiones del estado, incluido el Centro de Gobierno en Hermosillo, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y fortalecer la protección de la población durante la recta final de la temporada invernal.

La Campaña Nacional de Vacunación Invernal, que inició el 13 de octubre, tiene como finalidad reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y prevenir complicaciones graves, principalmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

Visitamos las colonias Reforma, Mezquite, Topague y ejido Lagunitas para aplicar dosis de SRP, Influenza y COVID-19.



uD83DuDEE1? ¡Protejámonos! uD83CuDFE5 Acudamos a nuestra unidad de salud. uD83DuDCD6 No olvidemos la Cartilla.



#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/le3C93Jrk4 — Salud Sonora (@ssaludsonora) January 31, 2026

Durante esta campaña se han aplicado 869 mil 721 dosis de vacunas contra influenza, Covid-19 y neumococo, todas de manera gratuita, como parte de las acciones para fortalecer el sistema inmunológico de la población.

Las vacunas están dirigidas a niñas y niños de seis a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas de cinco a 59 años que viven con comorbilidades, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

uD83DuDEE1uD83DuDC89 Nuestro personal aplicó vacunas SRP, influenza y COVID-19 en el CUM Cajeme para reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y personas adultas.



uD83DuDC49 Si tienes dosis pendientes, acude a tu unidad y lleva tu Cartilla Nacional de Salud.#SaludSonora pic.twitter.com/3mE0ZfkvdL — Salud Sonora (@ssaludsonora) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui