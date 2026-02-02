Semáforos fuera de servicio: Amenaza para la seguridad vial en el centro y sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En distintos puntos de Ciudad Obregón se han reportado semáforos sin funcionar durante las últimas semanas, provocando en algunos de esos cruceros un serio problema en la circulación vial, al ser de mucha afluencia vehicular.

Las cámaras de TRIBUNA acudieron a algunos de esos cruceros y pudieron comprobar la situación que lectores denunciaban, incluso comentando que llevan bastante tiempo fuera de funcionamiento.

Los semáforos del cruce del eje vial Tabasco y la avenida Jacinto López, conocida como 'calle 300', llevan algunas semanas sin funcionar, según comerciantes de ese sector.

Ya hace como tres semanas que están así esos semáforos descompuestos y la primera semana estuvieron así sin señalamientos ni nada; luego de unos cinco días fue cuando ya vinieron a poner esos altos", señaló Ramón.

Otra de las vecinas de los comercios que se ubican en ese crucero señaló que en algunas cuatro ocasiones durante los primeros días, antes de que se colocara ese alto, hicieron acto de presencia elementos de Tránsito Municipal de Cajeme, para dirigir el tráfico vehicular en los horarios de entrada y salida de las escuelas.

Mientras tanto, otro de los cruceros afectados por fallas en los semáforos es el de las calles Jalisco y Obrero Mundial, en la colonia Primero de Mayo, por donde también pasan rutas de camiones.

Por su parte, las autoridades correspondientes no habían informado sobre las causas exactas de las fallas en esos equipos, ni sobre la posible fecha de reparación, por lo que podría alargarse la espera.

Automovilistas piden solución

Platicamos con algunos ciudadanos que circulan por esos cruceros para dirigirse a sus actividades cotidianas, quienes hicieron una petición a las autoridades para que den solución al problema.

Es una lata porque de por sí están malas las calles, esa que están arreglando desde el año pasado y todavía que no sirvan los semáforos; ojalá los arreglen ya", señaló uno de los automovilistas que diariamente tiene que pasar por el cruce de las calles Jalisco y Obrero Mundial.

Durante el pasado año 2025 se presentaron constantes fallas por largos lapsos de tiempo en semáforos como los de los cruceros de la Norman E. Borlaug y CTM, Miguel Alemán e Hidalgo, 5 de Febrero y Guerrero, entre otros.

A pesar de las quejas, las autoridades no han dado respuesta sobre la fecha de reparación, mientras los problemas de tráfico siguen afectando la movilidad

Fuente: Tribuna del Yaqui