Sonora implementa programa para combatir la inseguridad con el apoyo de la comunidad

Las autoridades detallaron que la estrategia incluye actividades para todos los sectores, desde niños hasta adultos mayores, fomentando la participación activa

Ciudad Obregón, Sonora.- La coordinadora estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, Rita Olivia Burgos Villaescusa, dio a conocer que las causas que generan las conductas antisociales y la inseguridad en la entidad se combaten desde tres ejes rectores.

Dio a conocer que entre las principales causas que son atendidas por las autoridades para reducir los índices delictivos o la participación de los jóvenes en conductas antisociales están: la proximidad social policial, reconstrucción del tejido social, recuperación de espacios públicos y la recreación.

Es un programa integral que llevamos a niños, niñas, adultos y adultos mayores, es completamente global y podemos trabajar sobre las necesidades más fuertes de los ciudadanos; damos tiros de precisión con el trabajo que estamos haciendo ahorita", destacó.

Burgos Villaescusa expresó que en todas las actividades se busca inculcar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en actividades sociales, deportivas y culturales.

