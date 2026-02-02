Sonora implementa programa para combatir la inseguridad con el apoyo de la comunidad

Ciudad Obregón, Sonora.- La coordinadora estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, Rita Olivia Burgos Villaescusa, dio a conocer que las causas que generan las conductas antisociales y la inseguridad en la entidad se combaten desde tres ejes rectores.

Dio a conocer que entre las principales causas que son atendidas por las autoridades para reducir los índices delictivos o la participación de los jóvenes en conductas antisociales están: la proximidad social policial, reconstrucción del tejido social, recuperación de espacios públicos y la recreación.

Es un programa integral que llevamos a niños, niñas, adultos y adultos mayores, es completamente global y podemos trabajar sobre las necesidades más fuertes de los ciudadanos; damos tiros de precisión con el trabajo que estamos haciendo ahorita", destacó.

Burgos Villaescusa expresó que en todas las actividades se busca inculcar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en actividades sociales, deportivas y culturales.

Sonora implementa un programa para combatir la inseguridad con el apoyo de la comunidad

Fuente: Tribuna del Yaqui