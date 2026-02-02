Tras exitosa gira por Sonora, Durazo destaca apoyo de Claudia Sheinbaum para proyectos y obras clave en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Después de la gira de trabajo realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado fin de semana en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño afirmó que Sonora "avanza con paso firme hacia un modelo de desarrollo con bienestar y justicia social" y agradeció el apoyo que ha tenido la entidad de parte de la federación.

Durante el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, la gira presidencial incluyó tres eventos de gran trascendencia encabezados por la presidenta Sheinbaum y el gobernador Durazo, que representan el inicio de una era de desarrollo, oportunidades y bienestar.

En la agenda presidencial se destaca la entrega de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, el anuncio del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas y el hundimiento del quinto exbuque como parte del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, acciones que reflejan una visión integral de progreso con enfoque social, económico y ambiental.

Continuamos con la modernización y expansión del Puerto de Guaymas.

Con una inversión superior a los 130 mil millones de pesos, impulsamos nuevas oportunidades para el desarrollo, el bienestar y el crecimiento económico de Sonora.



Tras más de 90 años de espera, la ampliación y modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes se concretó con una inversión histórica de mil 822 millones de pesos, beneficiando de manera directa a más de 115 mil habitantes de Sonora y Chihuahua. Esta obra transforma la verdadera dimensión de conectividad del Sonora profundo, una región que por décadas permaneció rezagada, incomunicada y sin acceso pleno al desarrollo.

Mientras que en Guaymas, la presidenta y el gobernador presentaron el Proyecto de Expansión del Puerto, eje estratégico del Plan Sonora de Energías Sostenibles, que contempla inversiones para detonar el desarrollo logístico, industrial y energético del estado, con obras como la terminal de gas natural licuado, terminal multipropósito y la modernización de infraestructura portuaria, que permitirá duplicar el movimiento de carga.

También como parte de esta gira, en San Carlos se llevó a cabo el hundimiento del exbuque Patrulla Costera 'Cabo Corrientes', que se integra al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, consolidando un ecosistema único en Latinoamérica que impulsa la conservación ambiental, el turismo sustentable y nuevas oportunidades económicas para las comunidades costeras.

