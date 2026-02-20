Alfonso Durazo premia a ganadores del concurso 'Anteproyecto Urbano Zona Cruz Gálvez en Hermosillo'

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de reconocer el talento, la creatividad y el profesionalismo de arquitectas y arquitectos participantes del concurso 'Anteproyecto Urbano Zona Cruz Gálvez en Hermosillo', se llevó a cabo este evento encabezado por la jefa de la oficina del ejecutivo estatal, Paulina Ocaña, y la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro, en el cual el gobernador Alfonso Durazo premió a las y los ganadores de la competición que tiene como iniciativa impulsar la regeneración de una zona estratégica de la capital sonorense mediante propuestas innovadoras de planeación urbana.

El concurso reunió propuestas destinadas a movilidad, espacio público, paisaje, imagen urbana, usos y equipamiento, fortaleciendo la reflexión colectiva sobre el futuro de la zona Cruz Gálvez; dicho evento fue promovido por el Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), en coordinación con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo (CACH).

El primer lugar fue obtenido por INDE Arquitectura y Construcción, representado por el arquitecto Iván Ernesto Escalante Ley, que como premio obtuvo un estímulo económico de 50 mil pesos; el segundo lugar lo recibió TABB Architecture, liderado por el arquitecto Bernardo Bieri Serrano y, por último, pero no menos importante, el tercer lugar correspondió a RPS Sociedad Creativa, representado por el arquitecto Juan Manuel Ramírez Peñuñuri.

Durante la placentera celebración, se reconocieron las propuestas más innovadoras que destacaron por su integración comunitaria y sostenibilidad; además, se presentó el video del proyecto ganador, propuesta con un entorno con alta dinámica educativa, comercial y comunitaria, que promete dar nueva vida a la colonia Cruz Gálvez, cuya ubicación estratégica representa una oportunidad clave para su transformación integral.

El Gobierno de Sonora, con este tipo de estrategias, afianza procesos abiertos que integran el talento local en la construcción de ciudades más ordenadas, funcionales con visión social, y fortalece la planeación urbana participativa. Asimismo, este proyecto tiene como finalidad integrar espacios públicos y áreas verdes, mejorando la calidad de vida en la capital sonorense.

El concurso “Anteproyecto Urbano Zona Cruz Gálvez” confirmó que salir de la caja y apostar por el talento local sí funciona.



