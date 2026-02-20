Alfonso Durazo reporta 35% de avance en construcción del Hospital del IMSS en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que la construcción del nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Río Colorado presenta un avance del 35 por ciento, obra que beneficiará a más de 128 mil derechohabientes de la región fronteriza.

El mandatario estatal destacó que este proyecto representa un compromiso conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar servicios de salud de primer nivel, además de sustituir al actual Hospital General de Subzona No. 12, cuya infraestructura presenta condiciones de antigüedad.

La obra, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, contempla una inversión de tres mil 870 millones 568 mil 433 pesos y se prevé que sea entregada durante la primera mitad de 2027. El nuevo hospital contará con 120 camas censables y ofrecerá 22 especialidades médicas.

Nos da mucho gusto informar sobre el avance que está teniendo el nuevo hospital en San Luis; será una infraestructura de primer nivel que dará mayor cobertura de atención a la salud a toda la región fronteriza", expresó el gobernador.

Durazo Montaño añadió que este proyecto forma parte de un plan integral de fortalecimiento del sistema de salud en la entidad, que incluye la construcción de cinco nuevos hospitales en Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos.

El Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado tendrá cinco quirófanos generales, uno de tococirugía y uno de cirugía ambulatoria, además de una sala de expulsión, dos salas de endoscopías, servicios de urgencias, área de imagenología, laboratorio clínico, puesto de sangrado, anatomía patológica y servicio de medicina física y rehabilitación. También dispondrá de 14.5 consultorios de especialidades.

La obra contempla una superficie de construcción de 35 mil metros cuadrados. Actualmente, se realizan trabajos de instalaciones sanitarias, acabados en muros interiores, colocación de tuberías y líneas de succión para equipos de bombeo de agua fría, habilitado de acero en la capa de compresión del entrepiso de planta baja y colocación de tubería para bajantes pluviales, entre otras labores.

El gobernador adelantó que un hospital de dimensiones similares también se proyecta para el municipio de Guaymas, como parte del compromiso de ampliar la cobertura médica en la entidad.

Alfonso Durazo reporta 35% de avance en construcción del Hospital del IMSS en San Luis Río Colorado

Fuente: Tribuna del Yaqui