Autoridades continúan los muestreos en las playas de Miramar y San Carlos tras revisión de Cofepris

Guaymas, Sonora.- Con la premisa de garantizar condiciones sanitarias y prevenir riesgos en la salud de los visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, autoridades sanitarias continúan con los muestreos periódicos en playas de Miramar y San Carlos.

Las playas que son monitoreadas son la de El Veneno, en Miramar, y San Francisco, en San Carlos, que el pasado mes de diciembre fueron declaradas no aptas para su uso recreativo por la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El jueves, el coordinador estatal del programa Playas Limpias de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), René Rolando Rubiano, acompañado por personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA), realizó recorrido de supervisión por ambas, en las que realizó los muestreos correspondientes.

La finalidad es asegurar que las playas se mantengan aptas para su uso recreativo, especialmente ante la proximidad de Semana Santa, cuando son visitadas por miles de personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui