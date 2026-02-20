Hermosillo, Sonora.- Tras darse a conocer que el estado de las calles es la principal inquietud ciudadana, según el Informe de Indicadores 2026 de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, el presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán informó que el programa intensivo de bacheo puesto en marcha en enero ya suma intervenciones en 50 colonias de Hermosillo.

El edil detalló que durante 2026 se proyecta rehabilitar un millón de metros cuadrados de superficie dañada, cifra equivalente a lo realizado entre 2022 y 2025.

"En lo personal, estaré recibiendo cada 15 días un reporte de las acciones de bacheo en la ciudad. Hasta este momento, hay 50 colonias que ya han sido beneficiadas con las acciones que estamos llevando a cabo", aseguró.

Explicó que la zona norte concentra la mayor cantidad de reportes ciudadanos, aunque las cuadrillas atienden vialidades primarias y secundarias en todos los sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial.

Avanza programa de bacheo en Hermosillo; ya son 50 las colonias beneficiadas

Fuente: Tribuna del Yaqui