Ayuntamiento de Navojoa activa programa de 'Salud, Nutrición y Vida' en primarias

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal en Navojoa inició con el programa 'Salud, Nutrición y Vida', enfocado a pequeños estudiantes de nivel primaria en la ciudad para mejorar su calidad de vida.

Anira Ruiz Ruiz, coordinadora de Salud Municipal, indicó que el Centro Escolar Talamante es el primer plantel donde se inaugura el plan de orientación, con pláticas de orientación en diversos temas, activación física y degustación de alimentos saludables entre la comunidad estudiantil.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Sánchez, calificó esta actividad como una de las más importantes por su impacto social al dar pie a la promoción de una buena nutrición desde los primeros años de vida.

Felicito a esta escuela por haber aceptado ser los primeros en la activación de este programa; el alcalde se los agradece, e igual a todo el personal que lo hace posible", expresó.

Las autoridades precisaron que este programa continuará en todas las escuelas primarias de la ciudad, para que los pequeños estudiantes conozcan todas las opciones de comidas saludables.

La Dirección de Salud Municipal precisó que el programa está a cargo de nutriólogos, psicólogos y odontólogos, quienes enseñan que alimentarse saludablemente también es divertido y es una forma de prevenir la diabetes, obesidad y dolores de articulaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui