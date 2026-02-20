Hermosillo, Sonora.- El Banco de Alimentos de Hermosillo convoca a empresas de buen corazón a sumarse como patrocinadoras de la segunda edición de su 'Torneo de Golf con Causa' que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo en Las Riberas, con el propósito de ayudar a quienes más lo necesitan; esto tras una exitosa primera edición que transformó la solidaridad en alimento para miles de familias en inseguridad alimentaria.

El evento es con fines de causa, fortaleciendo la presencia de las empresas como aliadas en la lucha contra el hambre, en un espacio que combina deporte, convivencia y responsabilidad social y, además, representa una grandiosa oportunidad de apoyar mediante la recaudación de fondos que permite sostener los programas de seguridad alimentaria que benefician a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Banco de Alimentos de Hermosillo convoca a empresas a sumarse como aliadas al 'Torneo de Golf con Causa'

El torneo está dirigido al público en general y a jugadores de todos los niveles, desarrollándose bajo la modalidad go-go; siendo un espacio donde las empresas generan visibilidad y fortalecen su compromiso social, por lo que el Banco de Alimentos de Hermosillo reafirmó su llamado a sumarse como patrocinadores, ya sea en efectivo o en especie. "Invitamos a empresas de buen corazón a sumarse; aquí su participación se traduce en alimento para quienes más lo necesitan y en un compromiso social visible y significativo", expresó Georgina Villegas Ibarra, coordinadora de Alianzas Estratégicas e Innovación.

Durante la jornada se podrá disfrutar de un ambiente familiar con alimentos, hidratación, así como dinámicas para interactuar como rifas, premios y actividades de campo; también se darán kits de bienvenida y cortesías para todos los que se animen a participar. Es importante destacar que, en 2025, se presentó la primera edición y fue un éxito total, posicionando al torneo como uno de los eventos con causa más importantes, al reunir a la comunidad en una experiencia de convivencia con impacto social. Lo recaudado permitió llevar alimento a familias en situación vulnerable. Las empresas interesadas pueden solicitar información con Luz Irania López Verdugo (662 143 8597), aliados@bahermosillo.org.mx y Raquel Santamaría (662 282 3934), acifre.agencia@gmail.com.

Banco de Alimentos de Hermosillo convoca a empresas a sumarse como aliadas al 'Torneo de Golf con Causa'

Fuente: Tribuna del Yaqui