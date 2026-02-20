"Casos de sarampión están bajo control en el sur de Sonora": Salud Municipal de Navojoa

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a la Secretaría de Salud Pública, hasta el momento se han descartado cuatro casos de sarampión en la región del Mayo; sin embargo, las autoridades médicas exhortaron a la población a no bajar la guardia y a completar su esquema de vacunación para prevenir algún posible brote.

Según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, en lo que va del año se han estudiado más de 191 casos sospechosos de sarampión en el estado de Sonora, de los cuales se han confirmado solo 69 casos, principalmente en el norte del estado y campos agrícolas.

En el caso de la región del Mayo, correspondiente al Distrito de Salud número cinco, se han estudiado al menos cuatro casos sospechosos de sarampión, los cuales fueron detectados en el municipio de Navojoa, pero un par de ellos son pacientes originarios de Etchojoa y Huatabampo.

Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal en Navojoa, confesó que durante el último reporte por parte de la Secretaría de Salud Pública Estatal, se les informó que los cuatro casos que se encontraban en estudio ya fueron descartados.

El sur de Sonora se encuentra muy bien; de hecho, nos habían comentado que hay cuatro casos ya descartados, eran los que estaban probables, pero ya están descartados, afortunadamente… Esto quiere decir que tanto en Navojoa como en el Distrito de Salud número 5 ya no hay casos probables ni en estudio", afirmó.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que no bajarán la guardia y que en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya se encuentran organizando una segunda jornada de vacunación contra el sarampión, debido a su alta demanda.

Lo que nosotros queremos, y ya lo platicamos con el IMSS, es realizar otra jornada de vacunación, porque se nos acabaron las vacunas y en realidad vimos que son muchas las personas interesadas en aplicarse los inmunológicos", afirmó Cañedo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui