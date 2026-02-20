Clima en Hermosillo HOY: Advierten mañana fresca y tarde calurosa este viernes 20 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este viernes 20 de febrero de 2026 en Hermosillo, conviene revisar el pronóstico del clima, pues el tiempo en la capital de Sonora tendrá variaciones importantes entre una mañana fresca y una tarde más cálida y soleada. Si planeas actividades al aire libre, ejercicio o traslados largos, es clave conocer cómo evolucionará la temperatura para evitar cambios bruscos. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Hermosillo HOY viernes 20 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos proporcionados por el portal Meteored.mx, la capital de Sonora tendrá una jornada con nubes y claros al amanecer, cielo despejado por la tarde y un descenso marcado por la noche. Las primeras horas del día serán frescas. A las 05:00 horas se esperan 12°C, con sensación térmica similar y viento flojo del norte de entre cuatro y siete kilómetros por hora. El cielo estará con nubes y claros, sin probabilidad de lluvia.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Meteored

Para las 06:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 11°C, con viento del norte de cuatro a ocho kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo. Hacia las 08:00 horas el termómetro marcará 12°C, con viento del noreste de ocho a 15 kilómetros por hora. El ambiente seguirá templado y con nubosidad parcial.

El cambio será más notorio después de media mañana. A las 11:00 horas la temperatura subirá a 20°C, con viento moderado del norte que puede alcanzar rachas de hasta 20 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará nivel medio (4), por lo que se recomienda protección solar básica si vas a permanecer bajo el sol. El momento más cálido del día se presentará alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro llegue a 23°C, con sensación térmica de 24.

El cielo estará completamente soleado y el viento soplará del oeste entre nueve y 26 kilómetros por hora. El índice UV subirá a 5, considerado medio, por lo que se sugiere utilizar protector solar con FPS de 6 a 10. A las 17:00 horas la temperatura bajará ligeramente a 22°C, aunque la sensación seguirá cercana a 24. El viento continuará moderado del oeste, con rachas que podrían alcanzar 31 kilómetros por hora. A esa hora el índice UV descenderá a nivel bajo.

Para las tres próximas horas se pronostican fuertes #Rachas de #Viento para entidades del noroeste y norte de #México, así como #Lluvias aisladas en #BajaCalifornia y posible caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras de dicha entidad. uD83DuDC47 pic.twitter.com/xZuT9MosEG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 20, 2026

Durante la noche el ambiente volverá a sentirse más fresco. A las 20:00 horas se esperan 19°C, con cielo despejado y viento del oeste de 13 a 25 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas la temperatura descenderá a 15°C, con viento flojo del noroeste entre 8 y 16 kilómetros por hora. El cielo permanecerá despejado y el índice UV será bajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)