Desaparición de Nancy Guthrie: Harfuch niega investigación del FBI en Sonora u otro estado de México

Irapuato, Guanajuato.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 20 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de la cadena NBC de Estados Unidos (EU), Savannah Guthrie. Se trata de una mujer de 84 años que habría sido secuestrada en su casa, ubicada en Catalina Foothills, Arizona, Estados Unidos (EU) el pasado 1 de febrero.

Debido a que un medio de información estadounidense señaló que, presuntamente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) habría contactado a autoridades mexicanas para la búsqueda y la localización de Nancy Guthrie en el país, Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad fueron cuestionados. Esta fue su respuesta desde la conferencia realizada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

#EnLaMañanera | El secretario de #Seguridad, @OHarfuch, aclaró que no existen indicios de que Nancy Guthrie, madre de la conductora del noticiero estadunidense “Today”, Savananah Guthrie, se encuentre en #Méxicohttps://t.co/o9h7PAJ9UM pic.twitter.com/0UbK1YsKi9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

La jefa del Ejecutivo Federal no habló del caso y dio la palabra al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien declaró que en cuanto se vio la noticia de que había una línea de investigación que apuntaba a México, hubo contacto con el Gobierno de EU: "Un medio estadounidense afirmaba que había un grupo de investigación de Estados Unidos trabajando la línea en Sonora".

El titular de Seguridad Federal señaló que las declaraciones de dicho medio son falsas, y que, hasta ahora, no hay trabajos de búsqueda de Nancy Guthrie ni en Sonora ni en otra entidad de México: "Es negativo. Se corroboró directamente con el FBI, no hay ningúna línea que apunte a Sonora ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre este caso en Mexico".

En esta misma intervención, declaró que, de momento, no hay "ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que pudiera estar en nuestro país".

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero de 2026. Fue reportada como desaparecida el 1 de febrero de 2026, luego de no presentarse al servicio religioso virtual como se esperaba. La cronología oficial indica que fue sacada de su casa en plena noche del 1 de febrero de 2026, y se hablaba de un posible traslado a México, específicamente a Sonora, no obstante esto no ha sido confirmado por autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'