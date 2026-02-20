Economía y Turismo de Sonora ve necesario regular las aplicaciones de alquiler de cuartos

Hermosillo, Sonora.- Es necesario regular a las plataformas de alquiler de casas o cuartos en Sonora, para tener una mejor competitividad con el sector hotelero, afirmó el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda.

Dijo que esta regulación es necesaria, como pasó con las plataformas de movilidad por medio de alquiler cuando llegaron a Sonora, que ahora cuentan con información básica de las empresas, el número de conductores y su domicilio fiscal.

Roberto Gradilla señaló que el sector hotelero en Sonora es uno de los más importantes por los impuestos e ingresos que se generan, pero también por la cantidad de empleos que se ofrecen. "Hay una necesidad de regular las plataformas, como en su momento se realizó con otras páginas, como las de movilidad, y no solo por lo económico, sino por protección civil y seguridad".

Para regular las plataformas, se debe complementar con una modificación a la ley desde el Congreso de Sonora, para realizar las adecuaciones necesarias.

Mayor capacidad

Para obtener una cifra real sobre las habitaciones disponibles en Sonora, es necesario que las aplicaciones informen a la Secretaría de Economía y Turismo la capacidad que tienen de alojamiento. Gradillas Pineda señaló que otro de los beneficios de la regularización es que este tipo de habitaciones, condominios y casas tendrá verificación constante de seguridad y protección civil, para que puedan cumplir con las normas vigentes en Sonora.

Opinó que para garantizar un mejor servicio a los turistas en cualquier destino de Sonora, se debe contar con el certificado de seguridad de los inmuebles para la prevención de accidentes que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil.

DATO

5000 habitaciones de hotel cuenta en total Hermosillo para viajeros y turistas, que se encuentran en diferentes sectores de la ciudad, para todo tipo de visitas como médicas, de negocio y de placer, con diferentes costos, de acuerdo a los servicios que se ofrecen.

CIFRA

270 marcas y cadenas hoteleras tienen presencia en Sonora, en los diferentes destinos turísticos

Fuente: Tribuna del Yaqui