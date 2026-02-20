Estudiantes de Vícam participan en Jornadas de Prevención de la Violencia del Gobierno de Sonora

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Salud Pública (SSP) y de la Dirección de Salud Mental, el Gobierno de Sonora realizó Jornadas de Prevención de la Violencia en pueblos originarios, esta vez en Vícam. Esto como parte del trabajo permanente para fortalecer entornos seguros y saludables, con la finalidad de prevenir conductas de riesgo en la juventud y erradicar la violencia escolar, evitando que afecte el desarrollo emocional, cognitivo y social de los estudiantes.

Estas acciones se llevaron a cabo en la Telesecundaria 331, donde participaron 80 estudiantes, 39 padres y madres de familia, quienes se involucraron activamente en las diversas actividades llevadas a cabo por medio de dinámicas y pláticas informativas; a los jóvenes se les compartieron temas importantes que son una alerta en su etapa de desarrollo, con el objetivo de brindarles herramientas para identificar conductas de riesgo y fomentar relaciones sanas; por ello se les impartió información acerca de la prevención de la violencia en el noviazgo, el círculo de la violencia y el bienestar emocional.

Estudiantes de Vicam participan en Jornadas de Prevención de la Violencia del Gobierno de Sonora

Con el propósito de promover el diálogo abierto y el pensamiento reflexivo en los estudiantes sobre la importancia del respeto, la empatía y el autocuidado, dichas sesiones fueron diseñadas de manera clara y cercana. En cambio, los padres de familia participaron en una conferencia centrada en la comunicación familiar, en la cual se destacó la importancia de escuchar, acompañar y generar confianza en el hogar como soporte para prevenir situaciones de violencia.

La SSP reafirma que estas acciones no solo forman parte de un esfuerzo continuo para fortalecer el tejido social, sino que también tienen como finalidad erradicar la violencia en el estado de Sonora. Esta iniciativa es clave para crear conciencia a través de diversas actividades educativas, talleres, conferencias y, asimismo, busca que la comunidad escolar y las familias se involucren con el objetivo de fomentar una cultura de paz y respeto a los derechos de todos los seres humanos.

Estudiantes de Vicam participan en 'Jornadas de Prevención de la Violencia': Gobierno de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui