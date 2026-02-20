Fenómeno therian causa revuelo en Sonora; en Cajeme desmienten reuniones oficiales

Ciudad Obregón, Sonora.- La nueva tendencia o movimiento de jóvenes que se identifican como alguna especie animal y que aseguran que es mucho más que una identidad, está causando revuelo en redes sociales y en la vida cotidiana, convirtiéndose en el tema de conversación. En los últimos días, en algunos municipios de Sonora, el tema ha generado opiniones encontradas. Esto ocurrió después de que algunos grupos convocaron a reuniones masivas y públicas de personas therian.

En Cajeme, las redes sociales circulan invitaciones a reuniones therian que se realizarán a las 5 de la tarde del próximo 15 de marzo en el parque de los Pioneros, ubicado en la zona norte. Como único requisito, se solicita llevar su máscara.

Al respecto, desde el Ayuntamiento de Cajeme se desmintió dicha reunión, afirmando que no se ha realizado ninguna solicitud de permiso en las instancias correspondientes como inspección y vigilancia, ni en alguna otra dependencia.

Cuestionado al respecto, el presidente municipal Javier Lamarque Cano aseguró que no ha habido ningún acercamiento con las autoridades para ese tipo de eventos.

Tendríamos que estudiar la situación, informarnos bien de qué se trata y checar qué implicaciones pudiera tener eso", comentó el mandatario municipal.

En las ciudades fronterizas de Agua Prieta y Nogales, se convocaba también por medio de redes sociales; sin embargo, no se ha realizado hasta el momento ninguna de ellas.

Mientras tanto, en Hermosillo también se han anunciado reuniones therian, incluyendo una con fecha de invitación del 22 de febrero por fuera de la Catedral, con actividades como una carrera, concurso de aullidos y la búsqueda de tesoros, sin que hasta el momento se tenga registro de que se haya llevado a cabo alguna. Gran relevancia ha tomado ese fenómeno en el que adolescentes se identifican desde un plano psicológico como animales.

Fuente: Tribuna del Yaqui