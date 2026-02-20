Frente Frío 37 en Sonora: ¿Dónde habrá LLUVIAS HOY viernes 20 de febrero? Pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora dará un giro este viernes 20 de febrero de 2026. El ingreso del Frente Frío número 37 provocará rachas intensas de viento y cambios en la temperatura a lo largo del día. Si tienes actividades al aire libre o planeas viajar por carretera, es importante conocer cómo se comportará el tiempo para tomar precauciones. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Así será el CLIMA HOY en Sonora

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos presentados en el portal Meteored.mx, el Frente Frío número 37 se desplazará sobre el noroeste de México e interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación originará vientos fuertes en la entidad, además de condiciones variables de nubosidad. Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado. En las zonas serranas de Sonora el ambiente será muy frío, con presencia de heladas.

Así será el clima en Sonora HOY. Foto: Conagua

En ciudades del norte como Heroica Nogales se prevé una temperatura máxima de 15°C y mínima de -2°C. En Agua Prieta el termómetro alcanzará 18°C con mínima también de -2. En Nacozari de García se esperan 16°C como máxima y 3 como mínima. En la región noroeste, San Luis Río Colorado registrará 19°C de máxima y 10 de mínima. En Puerto Peñasco se esperan 19°C como máxima y 13 de mínima. Para Sonoyta se pronostican 17°C de máxima y 9 de mínima, con probabilidad de nubosidad variable.

Por la tarde el ambiente será templado en Sonora. En Hermosillo se prevé una máxima de 24°C y mínima de 10. En Ciudad Obregón la temperatura llegará a 26°C con mínima de 10, mientras que en Huatabampo el valor máximo rondará los 25°C con mínima de 11. En Guaymas se estiman 22°C como máxima y 12 de mínima. En Caborca el termómetro marcará hasta 22°C con mínima de 10.

El viento será uno de los factores más relevantes del día. Se pronostica viento del oeste y suroeste de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en tramos carreteros y reducción de visibilidad.

Para las tres próximas horas se pronostican fuertes #Rachas de #Viento para entidades del noroeste y norte de #México, así como #Lluvias aisladas en #BajaCalifornia y posible caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras de dicha entidad. uD83DuDC47 pic.twitter.com/xZuT9MosEG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 20, 2026

Para la noche el ambiente tenderá a refrescar nuevamente, principalmente en el norte y zonas serranas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado en el transcurso del día, sin lluvias generalizadas en el estado. Las temperaturas descenderán de forma gradual después del atardecer, manteniéndose frías en municipios de montaña y templadas en el centro y sur.

¿Dónde lloverá en Sonora HOY?

El pronóstico indica lluvias aisladas en Sonora debido a la interacción del frente frío con las corrientes en chorro. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día y no se esperan precipitaciones generalizadas, no se descartan chubascos aislados en algunas zonas del estado.

Las regiones con mayor probabilidad de variación en las condiciones son el noroeste y el norte de Sonora, donde además se presentarán los vientos más intensos.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:36 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de #México?? pic.twitter.com/XBi5Sy8ELl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui