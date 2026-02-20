Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), trabaja de forma coordinada con Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades de estudio, logrando que día a día sean más las personas que logren acceder a programas educativos en modalidad abierta, mejorando su perfil profesional y de esta manera combatir el rezago educativo.

Durante la ceremonia de graduación del Centro Comunitario de Formación, a cargo de la fundación Grupo Aeroportuario del Pacífico, se resaltó la gran importancia de crear espacios de capacitación cómodos y de formación de personal adecuados con diversas herramientas y recursos que faciliten el aprendizaje, otorgando un mejor servicio a la sociedad, a la par de que accedan a mejores oportunidades laborales.

Grupo Aeroportuario del Pacífico y Gobierno de Sonora unen lazos para combatir rezago educativo: ISEA

Por otra parte, María Engracia Carrazco Valenzuela, directora general del ISEA, elogió la disposición y voluntad del GAP para impulsar el desarrollo educativo en Sonora, así como su participación e iniciativa de favorecer la formación de toda la comunidad de trabajadores del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, quienes concluyeron sus estudios de preparatoria en modalidad abierta, haciendo hincapié en que, con los convenios establecidos con distintos ayuntamientos, empresas y organizaciones civiles, se ha logrado reducir el rezago educativo de jóvenes y adultos de todo el estado, acercándoles una educación de calidad.

Asimismo, el administrador del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Jesús Humberto Sandoval Camacho, expresó su gratitud y su convencimiento de que la suma de esfuerzos entre empresas y gobierno es la mejor forma en que pueden consolidarse y avanzar programas tan nobles. Esta acción forma parte del impulso que brinda el Gobierno de Sonora a la educación abierta como estrategia para generar nuevas oportunidades de vida para las personas en condiciones de desventaja social.

