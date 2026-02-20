Impulsan emprendimiento en la Universidad Tecnológica de SLRC de Sonora con 'Kick Off Empresarial'

San Luis Río Colorado, Sonora.- Para impulsar el espíritu emprendedor, fortalecer la formación profesional de la comunidad estudiantil y promover el desarrollo de proyectos de emprendimiento, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (Utslrc) realizó un Kick Off Empresarial para jóvenes universitarios.

La actividad, organizada a través de la Dirección de Vinculación y el Centro Incubador de Negocios, en colaboración con el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), impulsa el talento juvenil mediante una jornada dedicada a la generación de oportunidades para las y los estudiantes interesados en desarrollar proyectos de negocio.

El rector de la Utslrc, José Arturo Delgado Reza, subrayó que esta edición se realizó con el propósito de fortalecer la vinculación institucional entre el estudiantado y organismos que impulsan el desarrollo económico en la región fronteriza de la entidad.

Agradeció la participación de la titular del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, quien impartió la conferencia 'Un paso al frente'. Asimismo, César Federico Torres, del Centro de Incubación del ISJ, presentó la conferencia 'Soy joven y quiero emprender', dirigida a motivar a las y los jóvenes a participar en su desarrollo emprendedor en coordinación con el Gobierno de Sonora.

A esta jornada también se sumó el emprendedor Abraham Pérez Carrillo, egresado de la Ingeniería en Alimentos de la Utslrc, quien impartió la charla 'Del error al éxito'. Durante su intervención compartió cómo logró consolidar su emprendimiento con el acompañamiento del Centro Incubador de Negocios de la institución, llevando su empresa de productos alimenticios a participar y obtener reconocimientos en diversos concursos.

Fuente: Tribuna del Yaqui