Sonora

Javier Lamarque se reúne con Alfonso Durazo para gestionar obras y apoyos para Ciudad Obregón

Durante el encuentro en la capital del estado, se revisaron avances de obras, seguridad pública y gestión de recursos para impulsar el bienestar y desarrollo de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante su más reciente visita a la capital del estado, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, se reunió en privado con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encuentro durante el cual se abordaron temas de interés para el municipio y el bienestar de sus habitantes.

Dio a conocer que entre los temas que abordaron destacan algunos relacionados con obras de suma importancia para el municipio, como la realización de diferentes obras de infraestructura.

Sobre otros temas en específico, Lamarque Cano comentó: "Hablamos de todo, de distintos apoyos, de los avances de las obras que se están realizando en Cajeme por parte del gobierno del estado, de seguridad pública, además de la gestión de recursos para la realización de más obras".

En lo que respecta a la política, el edil cajemense señaló que de la única política de la que se habló es de la relacionada con la política de bienestar que se está llevando a cabo en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui

