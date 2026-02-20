Lamarque Cano inaugura Jornadas de la Paz en Ciudad Obregón para atender las causas de la violencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de las acciones coordinadas que han emprendido los diferentes niveles de gobierno para atender las causas que orillan a los jóvenes a involucrarse en conductas antisociales, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, inauguró una edición más de las Jornadas de la Paz.

Destacó que, como parte de estas acciones, destaca el acercamiento de las soluciones a las problemáticas que aquejan a los vecinos, a quienes, por medio de servidores de la nación, se les consulta respecto a sus principales necesidades.

El edil cajemense mencionó que durante las visitas de los funcionarios casa por casa, se reciben solicitudes de mejoras de espacios públicos y deportivos, así como de sus pavimentaciones y diferentes tipos de apoyos.

Cada quien va diciendo qué problemas existen, incluso hay quien dice: 'Es que mi problema es que aquí en la calle no hay alumbrado público'. Pues vamos a poner alumbrado público. 'Es que aquí hay una plaza, pero está totalmente abandonada, está arrumbada, ya no podemos juntarnos ahí'. Y ahí vamos y arreglamos la plaza", afirmó Lamarque Cano.

Agregó que durante estas jornadas, las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno abren las ventanillas a los ciudadanos que no pueden acudir a las oficinas a realizar sus trámites o solicitar los servicios que ofrecen la federación, el estado y el municipio.

Finalmente, el alcalde cajemense indicó otro aspecto crucial de estas jornadas: es la atención a las causas que generan conductas antisociales y violencia en la sociedad, primero promoviendo mejores condiciones de vida para los ciudadanos, estrechando los lazos familiares y la sana convivencia entre ciudadanos y fortaleciendo las instituciones.

