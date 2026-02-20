¡Nueva jirafa! Llega otro integrante al Centro Ecológico de Sonora; permanece en proceso de adaptación

Hermosillo, Sonora.- Por medio de las autoridades encargadas del Centro Ecológico de Sonora 'Dr. Samuel Ocaña García', ubicado en Hermosillo, se dio la solemne noticia sobre la reciente llegada de un nuevo ejemplar de jirafa al recinto, el cual por el momento se encuentra en cuarentena por un riguroso proceso de adaptación y, una vez que esto concluya, tendrá una evaluación médica y, posteriormente, se realizará su presentación oficial ante la comunidad en las próximas semanas.

El director del Centro Ecológico de Sonora, Norberto Ortega Torres, puntualizó que el ejemplar llegó el pasado 11 de febrero del presente año, esto como parte de una acción coordinada por el gobernador Alfonso Durazo y el comisionado Ernesto Zatarain, tras un proceso de diálogo y gestión iniciado desde enero de 2025, que dio como resultado un beneficioso convenio de intercambio entre instituciones zoológicas; detalló que dicho acuerdo no solo es para el intercambio de especies, sino que también contempla la colaboración de la capacitación y fortalecimiento de las mismas en el área de veterinaria, dejando en claro que esto se pactó con el Zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México.

El nuevo integrante es un macho juvenil de cuatro años de edad que llegó en un excelente estado de salud y con un comportamiento sociable; pesa aproximadamente 700 kilogramos, que en su etapa adulta podía alcanzar hasta mil 600 kilogramos. Como parte del protocolo obligatorio de adaptación que se aplica a cada especie que ingresa al recinto, el ejemplar se encuentra en observación, interacción y evaluación médica.

Norberto Ortega mencionó que el período de cuarentena es variable; puede estar aislado entre 15 y 40 días, ya que esto dependerá del comportamiento y la evolución del animal, de modo que estas acciones tienen como propósito que el ejemplar se familiarice con el entorno, el ruido y la nueva alimentación antes de ser presentado al público, ya que es necesario que se sienta en un lugar seguro para que la adaptación sea exitosa; se estima que podría exhibirse antes de Semana Santa.

Asimismo, el director dejó en claro que el Centro Ecológico de Sonora cuenta con gran experiencia en el manejo de esta especie, ya que anteriormente albergaron durante 29 años a la 'jirafa Pancho', así que el bienestar del animal está garantizado. También adelantó que el proceso para asignar nombre al ejemplar se realizará mediante una dinámica en redes sociales del Gobierno del Estado de Sonora, así como al capibara, esto con el fin de fortalecer la interacción del público y promover la conservación de la fauna.

Fuente: Tribuna del Yaqui