'Toño' Astiazarán destaca reconocimiento mundial de Hermosillo como ciudad sustentable

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo fue incluida en la Lista A de ciudades líderes en acción climática del Carbon Disclosure Project (CDP), distinción internacional que reconoce a los gobiernos locales con mayores avances en transparencia, medición de emisiones y estrategias contra el cambio climático.

El alcalde, Antonio 'Toño' Astiazarán, señaló que la capital sonorense es una de las tres ciudades mexicanas en alcanzar esta calificación, lo que refleja el trabajo sostenido en políticas públicas ambientales y de transición energética.

"El reconocimiento no solo representa orgullo, sino también el compromiso de fortalecer acciones desde el ámbito local para contribuir a frenar el calentamiento global", detalló. Entre los programas que respaldan esta evaluación son: Hogar Solar, que impulsa energía limpia en viviendas; Biciclando, enfocado en el reciclaje; el Presupuesto CRECES y el impulso a la movilidad eléctrica.

De acuerdo con el CDP, las ciudades presentan anualmente un informe de descarbonización donde reportan avances, metas y resultados

"Alcanzar la lista A de las 120 ciudades en el mundo que han logrado esta distinción y ser una de las tres ciudades de México que ha sido reconocida por sus acciones, por supuesto, que nos llena de orgullo y de felicidad, pero al mismo tiempo también nos compromete, continuaremos con las acciones para que sean cada vez más desde lo local como podamos contribuir con el calentamiento global", agregó 'Toño' Astiazarán.

El dato:

La calificación va de la 'A' a la 'D-', y solo aquellas con acciones ejemplares y alta resiliencia climática alcanzan la categoría más alta.

Cifra:

Hermosillo forma parte de la Lista A de 120 urbes con mayores estándares de sostenibilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui