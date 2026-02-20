VIDEO: Guaymas recibe a nuevo crucero; turistas del Zuiderdam dejan importante derrama económica

Guaymas, Sonora.- Con las expectativas que se tenían cumpliéndose, Guaymas recibió este viernes 20 de febrero de 2026 un nuevo crucero, el Zuiderdam, de la compañía naviera Holland America Line, con un total de 904 pasajeros a bordo y una tripulación compuesta por 772 personas.

El enorme navío turístico atracó en punto de las 7:45 horas en la Terminal Internacional de Cruceros, de donde poco después de las 8:30 horas empezaron a descender los pasajeros, a quienes esperaban autobuses que facilitó el Ayuntamiento y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado para ser trasladados a distintos puntos de la ciudad.

A las 10:00 horas descendió el capitán del crucero, Babak Shaghaghi, y fue recibido por el secretario de turismo en la entidad, Roberto Gradillas, así como la directora municipal de Desarrollo Económico y Turismo, Fernanda Vázquez, quienes le dieron la bienvenida, además de entregarle un par de presentes.

Se dijeron emocionados y contentos por la visita del crucero, además de explicarle los atractivos que tiene este puerto, e invitación incluida a la degustación de bacanora, bebida que caracteriza a Sonora.

Los cruceristas, en tanto, fueron recibidos en el malecón turístico por autoridades municipales, en donde pudieron recorrer el corredor artesanal instalado en el lugar, en el que pudieron adquirir artesanías y bebidas, además de disfrutar de la gastronomía típica de la región, dejando una importante derrama económica.

Además, tuvieron la posibilidad de observar un stand alusivo al Carnaval Guaymas 2026 para la toma de fotografías, con la presentación artística de su corte real, y recorrer el centro histórico.

Cifra

8

Días de recorrido por el Mar de Cortés tendrá este crucero que partió de San Francisco, California.

#Sonora | Empiezan a descender del crucero Zuiderman los turistas para recorrer diferentes puntos de este puerto de Guaymas. El crucero permanecerá atracado aproximadamente ocho horas en la Terminal de Cruceros uD83DuDEA2 pic.twitter.com/HjqxxRXIKv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui