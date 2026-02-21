Clima en Hermosillo: Conagua da el pronóstico para este 21 de febrero; se prevé día sin lluvia

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Hermosillo, Sonora, se sabe que esperar a lo largo del día y la tarde, para este sábado 21 de febrero del 2026. Según el pronóstico, se espera que este día sea sin lluvia y que el ambiente se mantenga en cálido.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet del clima, han estipulado que habrá un día con condiciones agradables, cálidas, coincidiendo la sensación térmica con los 19 grados centígrados y una humedad relativa se sitúa en un 38 por ciento, lo que contribuye a un clima seco, por lo que es improbable que haya lluvias en la región.

De la misma manera se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la capital del estado de Sonora, se ha dicho existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 16 grados durante el día y máximos de los 26 grados a lo largo de la tarde, sin embargo, se señala que la sensación térmica permanecerá entre los 19 y 20 grados, por lo que será un día agradable para salir y realizar actividades al aire libre.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 5 a 10 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 15 a 20 kilómetros por hora, asegurando que no se espera que estos vayan a tener una gran alteración y se mantendrán, de la misma manera en que la temperatura, por lo que no se esperan tolvaneras o inconvenientes a lo largo del día con esto.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas con el mayor punto de calor y sol en el exterior, ya sea en caso de intenso calor o frío, para prevenir golpes de calor o daños en la salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui