Ciudad Obregón, Sonora.- Por motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora este 21 de febrero, la enseñanza y preservación de la lengua yaqui cobra voz a través del incansable trabajo de un maestro que, dentro y fuera del aula, promueve su lengua ancestral.

Teodoro Buitimea Flores, o profe 'Frankie', como también es conocido, es originario de la Loma de Guamúchil, uno de los 7 pueblos yaquis ubicados al sur de Sonora, y quien ha encontrado en plataformas como YouTube y TikTok una gran herramienta para difundir el idioma y acercarlo a las nuevas generaciones con la finalidad de conservarlo.

Cuando la lengua yaqui se resiste al olvido: Maestro sonorense usa las redes sociales para preservar y enseñar

Yo me desespero, siento que la lengua se está yendo como agua entre las manos, y si las redes sociales son un distractor de los jóvenes yaquis, pues que las redes sociales también sean parte de mis aliados, y ahí estamos en el canal de YouTube también, se llama Tribu yaqui lengua y cultura", explicó el profesor.

El apasionado docente detalló que imparte su clase de una manera integral y gratuita también en su cuenta de TikTok llamada Teodorobuitimeafl, donde comparte la enseñanza de la lengua yaqui, así como también la cultura e historia de la etnia.

"Trato de llevar en el canal algo integral, no nomás pura enseñanza de lengua, sino que tenga su historia, que conozcan su cultura, y todo está sumando a tratar de reivindicar aquel yaqui que, por una u otra razón, se ha mantenido retirado de la etnia, y pues ya es el momento de volver a encontrarnos los unos y volver a nuestras raíces", subrayó Buitimea Flores.

El profesor Teodoro compartió para TRIBUNA que a la edad de 11 años empezó a hablar español, es decir, que durante su niñez su única forma de comunicarse era con el idioma yaqui.

“La lengua yaqui para mí es una lengua muy hermosa. Pero desafortunadamente se encuentra entre las lenguas amenazadas, por todos lados, por las redes sociales, por la televisión. Quizá las comunidades más afectadas son Loma de Guamúchil, Tajimaroa, El Conti, Las Guásimas. Pero se tiene que hacer algo, porque son comunidades que están lingüísticamente amenazadas, por eso estoy dando clases”, señaló.

Cuando la lengua yaqui se resiste al olvido: Maestro sonorense usa las redes sociales para preservar y enseñar

Censo

Asimismo, compartió que en el año 2004 realizó un censo en la Loma de Guamúchil, Tajimaroa, La Lomita, El Conti y los resultados fueron desfavorables, pues de cada 10 jóvenes menores de 30 años, solo cinco de ellos hablaban y entendían la lengua yaqui, mientras que 3 ó 4 jóvenes entendían el idioma, pero no lo hablaban; y el resto no lo hablaban ni lo comprendían, siendo integrantes de la etnia yaqui.

"Yo estoy queriendo enseñar en la Loma de Guamúchil; ahí en una ramada voy a enseñar; el plan es los sábados y domingos por la mañana y los miércoles por la tarde. Este pueblo es de los más vulnerables o amenazados. Han pasado 21 años del censo y mucha gente que hablaba yaqui ya falleció; ahí está la tarea de enseñar el idioma", añadió.

Raíces

"Todos, de alguna manera, tenemos un poco de yaqui o mínimo, y yo los invito a que se den la oportunidad de aprender yaqui. ¿Cómo?, dirán ustedes. Pues, si no es a través de mi canal, que busquen otro espacio, pero que busquen; si no es en mis redes, que sean en otras, pero que las busquen. O sea, no hay mejor momento para aquel que quiere cambiar, que buscarse a sí mismo, buscar quién soy, de dónde vengo", reflexionó.

"Ojalá que las personas se den la oportunidad de valorar y revalorarse como yaquis, que sean muy conscientes de que tenemos una historia, de que tenemos un pasado de lucha, que todavía lo conservamos y es motivo de orgullo, en especial la lengua yaqui”, subrayó.

El dato

La lengua yaqui es un idioma; por lo tanto, casi cualquier palabra en español se puede traducir a la lengua. Incluso el profesor 'Frankie' cuenta con un diccionario con el que se apoya para impartir las clases de lengua yaqui.

En cifras

De acuerdo con información del Consejo Estatal de Población (Coespo) y datos de Inegi 2020, en Sonora existen en promedio 62 mil 808 personas hablantes de lenguas indígenas en el estado, de las cuales el 70 por ciento de hablantes de lenguas indígenas residen en su mayoría en cinco municipios como Guaymas, Hermosillo, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa; sin embargo, en 62 municipios se registran hablantes de lengua indígena y el resto de los 10 municipios no tiene personas hablantes de lengua indígena.

Lenguas más habladas en Sonora

En el estado de Sonora se hablan un total de 55 lenguas, de las cuales el 76 por ciento son nativas de las personas hablantes de mayo, yaqui, guarijío, seri, pima, pápago, cucapá, kickapoo.

Cuando la lengua yaqui se resiste al olvido: Maestro sonorense usa las redes sociales para preservar y enseñar

Fuente: Tribuna del Yaqui