Desde Guaymas, Lamarque reafirma su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación

Hermosillo, Sonora.- Como parte de los 'Encuentros por la Transformación', Javier Lamarque Cano, fue reconocido como el principal impulsor de Morena y la Cuarta Transformación en Sonora junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, al visitar el municipio de Guaymas.

Durante su intervención, Lamarque Cano habló sobre los comentarios de posibles divisiones internas, reiteró que dentro del movimiento prevalece la unidad y el compromiso con el proyecto de transformación de México.

Enfatizó que todas y todos tienen el legítimo derecho de aspirar a distintos cargos de representación; sin embargo, subrayó que por encima de cualquier aspiración personal está el interés superior del proyecto político nacional y el bienestar del pueblo.

Asimismo, se aclaró que no existe ruptura ni separación alguna, pues quienes integran el movimiento comparten principios, visión y convicción. "Somos el mismo proyecto y compartimos el mismo corazón: el de la Cuarta Transformación", se enfatizó.

Desde Guaymas, participamos en el segundo Encuentro por la Transformación, un espacio para reflexionar sobre los avances del movimiento en Sonora y los retos por venir.



La continuidad del proyecto que impulsa el Gobernador @AlfonsoDurazo, en coordinación con nuestra Presidenta… pic.twitter.com/uKeu9rqbur — Javier Lamarque (@JavierLamarque_) February 21, 2026

En el evento también estuvieron participando el senador Heriberto Aguilar, quien recordó su paso junto a Javier Lamarque por distintos municipios del estado. La presidenta municipal Karla Córdova fue clara al señalar que los beneficios sociales son parte del compromiso adquirido en la Cuarta Transformación y que es necesario seguir impulsando el movimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui